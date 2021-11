Per far fronte all’alto numero di tamponi previsti nell’ambito del tracciamento scolastico, è stato organizzato un orario di apertura più esteso per il Drive through di Carpi, con più fasce orarie a disposizione della Sanità pubblica: da lunedì 8 novembre la struttura di via dell’Agricoltura sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30.

Si ricorda che non è previsto il libero accesso: nei Drive through della provincia vengono effettuati esclusivamente i tamponi molecolari prescritti dal Dipartimento di Sanità Pubblica e, nei giorni definiti, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta.