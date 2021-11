Sabato 6 novembre inizia al Multiplo una serie di incontri per chi ama sfidarsi nel gioco degli scacchi. In particola re il Centro Cultura di Cavriago propone un corso di perfezionamento per chi vuole migliorare le proprie strategie di gioco e un torneo semilampo per piccoli e grandi strateghi.

Il corso si svolgerà nei pomeriggi del 6-13-20 novembre (dalle 15 alle 16,30 per chi ha dagli 11 ai 17 anni; dalle 17 alle 18,30 per chi invece ha dai 18 anni in su) e si rivolge a chi conosce già i pezzi e le mosse base del gioco degli scacchi e a coloro che vogliono migliorare la propria strategia di gioco.

E per finire, sabato 27 novembre alle 15 il torneo semilampo di scacchi, per mettere alla prova le proprie abilità strategiche sfidando amici ed esperti in un torneo all’ultima mossa! Il torneo prevede 15 minuti di riflessione a testa per 5 turni di gioco complessivi.

Il corso e il torneo saranno guidati e coordinati da Gabriele Codazzi istruttore CONI di scacchi di Accento Cooperativa.

La partecipazione ai corsi e al torneo è gratuita, iscrizione obbligatoria.

È richiesto il green pass, ad eccezione dei minori di 12 anni e per motivazioni mediche certificate.

Per info e iscrizioni: 0522/376466 – multiplo@comune.cavriago.re.it – whtasapp: 3342156870

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura – www.comune.cavriago.re.it/multiplo