Il Comune di Vezzano ha aderito alla campagna “Nastro Rosa” 2021 della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) lanciando l’iniziativa “Vezzano in Rosa”.

Sabato 6 novembre, dalle ore 9 alle 12.30, nella sezione di Avis di via Guido Rossa 4, verranno effettuate visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno, con educazione all’autoesame. Per questo appuntamento la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 334.6237451. Sarà proposta l’iscrizione alla Lilt (facoltativa) con la quota di 10 euro.

Inoltre all’interno della biblioteca comunale Pablo Neruda è stato allestito l’”Angolo della salute” con materiale di divulgazione sulla salute, che riguarda in particolare i temi della prevenzione, oltre ad alcuni consigli di lettura.