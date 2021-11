Il Bologna Fc 1909 ha scelto di sostenere l’Oasi in questo difficile momento. La scorsa settimana la troupe di BFC si è recata presso l’Oasi Felina di Pianoro per consegnare un furgone pieno di cibo e materiali di prima necessità e per intervistare il presidente.

Da oggi, inoltre, la società ha deciso di mettere all’asta quattro maglie da gara indossate da Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano, Nicolas Dominquez e Mattias Svanberg nell’ultima partita in casa vinta 2 a 0 contro il Cagliari.

L’asta si chiuderà tra due settimane. Tutto il ricavato sarà devoluto per la ricostruzione dell’Oasi sul fondo dedicato.