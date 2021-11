Verranno celebrate giovedì 4 novembre, in piazza Vittorio Emanuele II, la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate e del combattente. La pregnanza simbolica della cerimonia è nutrita quest’anno dal centenario della traslazione della salma del Milite ignoto all’Altare della Patria, avvenuta il 4 novembre del 1921. Proprio al Milite ignoto, lo scorso luglio, l’Amministrazione comunale di Campogalliano aveva conferito la cittadinanza onoraria, accogliendo la proposta dal generale comandante della Legione carabinieri “Emilia-Romagna” nell’ambito delle attività correlate al centenario.

In programma, alle 11, davanti al Municipio, i saluti istituzionali della sindaca Paola Guerzoni e della vicesindaca e assessore alle Politiche scolastiche Daniela Tebasti. A seguire gli interventi degli alunni dell’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco”. Questo momento, costituito da un repertorio di canzoni, poesie e letture, testimonia il coinvolgimento attivo degli studenti campogallianesi in quel percorso di trasmissione della Memoria storica alle nuove generazioni che – secondo una nota nazionale diffusa dagli organizzatori del Centenario – ha funzione di “monito e testimonianza perché non si ripetano più gli orrori del passato”.

Successivamente, in presenza delle autorità civili e militari, verrà deposta una corona alla Lapide che commemora i caduti delle due guerre mondiali.