Da oggi fino e fino a venerdì compreso, i Vigili del Fuoco di tutta Italia sono impegnati in esercitazioni per macro emergenze. A Reggio Emilia si effettuano addestramenti in scenario acquatico con simulazione di soccorso a persone su natanti in pericolo sul Po, in zona Boretto. Giovedì e venerdì scenario di incidente autobus, a Reggio Emilia, con partecipazione del personale sanitario.

Boretto fiume Po, macro emergenza con posto di comando avanzato. Numero 4 imbarcazioni con equipaggi nautici e squadre fluviali formate da n. 3 unità operative ciascuna. Ricerca e soccorso salvataggio persone a causa incidente stradale con auto nel fiume con persone all’Interno. Ricerca anche di persone disperse. Salvataggio canoisti in difficoltà causa forte corrente dell’ acqua. Geolocalizzazione tracce ricerche e trasmissione dati unità di crisi regionale. Topografia applicata al soccorso per salvataggio persone in fiume. Impegnato anche il personale dei Vigili del fuoco di Modena. Domani si replica.