Il comune di Grizzana Morandi consegnerà al professore emerito, Silviero Sansavini, la cittadinanza onoraria e, per l’occasione, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. L’evento si svolgerà, il 7 novembre alle ore 10.30, in occasione di Tartufesta 2021: “la sagra dei frutti dimenticati…tutto il buono dell’antico”. La scelta della data non è casuale, infatti, il professore Sansavini nella sua lunga e importante carriera di studioso, ha “concentrato le ricerche e gli studi sulla biodiversità presente su questi monti (…). Attraverso un percorso molto accurato sono stati riscoperti gli antichi frutti tipici, oramai spesso dimenticati e sono stati studiati, divulgati e valorizzati”.

La consegna della cittadinanza onoraria è il momento principe di una giornata che presenta tanti appuntamenti: si inizia alle ore 9.00 con l’apertura del mercatino con i prodotti tipici dell’Appennino e oggetti del passato; la mostra micologica a cura dell’Associazione Micologica Avis Bologna; la mostra frutti antichi a cura del Centro ricerche produzioni vegetali. Dalle ore 12.00, subito dopo la consegna dell’onorificenza, si potranno degustare i piatti tipici del territorio presso i ristoranti locali o i punti vendita. Oltre al tartufo si potranno degustare anche i frutti del bosco come le castagne, caldarroste, le pere osse e vin brulè.

Il pomeriggio proseguirà con la musica e i balli popolari con “Fragole e Tempesta e il Gruppo La Galoppa.

L’iniziativa è promossa dalla Proloco di Grizzana Morandi e dal comune di Grizzana Morandi in collaborazione con il Centro ricerche Produzioni Vegetali, il Centro Sociale Grizzana (ANC e SCAO), l’Auser, l’associazione La Galoppa e grazie allo sponsor Emilbanca