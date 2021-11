Esasperato per l’esplosione di petardi nel giardino di casa sua ad opera di alcuni ragazzi, è sceso in strada armato di una pistola, poi risultata essere da soft air. Pistola in pugno si è quindi diretto verso un gruppetto di giovani, estraneo al lancio di petardi, che alla vostra dell’uomo impauriti si sono allontanati. Quindi è tornato a casa per scendere subito dopo armato di una mazza di alluminio che batteva a terra invitando i ragazzi a raggiungerlo così da “spaccargli la testa in due”. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Casalgrande, chiamati dai ragazzini impauriti per quanto accaduto, con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 70enne reggiano a cui i militari hanno sequestrato la pistola, poi risultata essere da soft air, e la mazza da baseball in alluminio.

