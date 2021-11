Il Comune di Calderara di Reno si prepara a festeggiare per la prima volta, giovedì 4 novembre, il patrono San Vitale. La ricorrenza del protettore della città, istituita a fine 2019, era stata già celebrata anche nel 2020, ma senza alcuna manifestazione pubblica visto che la pandemia aveva imposto la cancellazione di tutte le manifestazioni. E così, nel rispetto dei protocolli e con la prudenza che il periodo impone, Calderara renderà quest’anno un più partecipato omaggio al Santo che ha scelto come patrono (in precedenza era San Petronio, lo stesso di Bologna).

Le attività e gli uffici nel rispetto della ricorrenza rimarranno chiusi, e in serata al Teatro Spazio Reno, che sta riprendendo lentamente le sue aperture e attività, si terrà il “Concerto per San Vitale”: il cantautore Fausto Carpani presenterà un brano originale realizzato appositamente per questa festa, mentre l’Orchestra Popolare dei Mandolini, diretta dal maestro Antonio Stragapede, proporrà il suo vasto repertorio. “Questo concerto sarà l’epilogo di una giornata di festa che spero sia la prima di una lunga serie – commenta il sindaco di Calderara Giampiero Falzone -: abbiamo voluto fortemente l’istituzione del nostro patrono, un segno di riconoscimento e di identità per l’intera comunità, e ora vogliamo celebrarlo degnamente”.

La giornata del 4 novembre, festa dell’unità nazionale e commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale, comincerà col raccoglimento attorno al monumento al Milite Ignoto, accanto al municipio di piazza Marconi, e proseguirà col corteo commemorativo che si concluderà al cimitero con la deposizione di una corona alloro ai piedi della lapide ai caduti della Grande Guerra. Parteciperanno, oltre al primo cittadino, il parroco di Santa Maria di Calderara don Paolo Dall’Olio e rappresentanti dei carabinieri, dell’esercito e della polizia locale. In serata il concerto a teatro (inizio alle ore 21) sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.