Domenica scorsa a Salsomaggiore Terme (PR) anche la sigla WTKA ha ripreso con le competizioni e, anche se reduci da campionato mondiale di Roma della settimana prima, il Coach Guadagno Cristian ha comunque approfittato dell’evento per test e prove sul campo.

In gara al suo debutto il diciasettenne di Vignola Nasardin Arfaoui che dopo un mese di allenamenti ha mostrato ottime doti nel combattimento, conquistando il Bronzo nel K1 e l’argento nella Kick Light e nel Light Contact. Altro giovane del gruppo, sempre di Vignola che ha compiuto i suoi 18 anni proprio il giorno della gara, Osama Imaoui: ha vinto l’oro nella Kick light e l’argento nel K1. Per concludere il più esperto, Alessandro Langiu, 37 anni, originario di Maranello ma ora residente ad Arceto, che si è aggiudicato il bronzo nella Kick Light; deve invece accontentarsi della seconda piazza nel K1 Light con un verdetto – afferma la nota dei Guerrieri del Tiepido – assai discutibile.

L’evento, di taratura locale, è stato comunque un ottimo campo di addestramento per rimettersi in moto in vista degli eventi più importanti in calendario. Gli allenamenti proseguono nel centro sportivo dei Guerrieri del Tiepido a Portile presso la Polisportiva Union81, con alternanza di numeri, in attesa di una ripresa più massiccia della fascia 12 – 17 anni che snobba i corsi.