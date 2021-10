Espugnare Livorno per dare il primo segnale al campionato. Dopo due sconfitte di misura, il Giacobazzi Modena Rugby va a caccia della prima vittoria stagionale. Avversario di turno sono i Lions Amaranto, che invece hanno avuto una partenza lanciata e sono reduci da due vittorie di fila: 26-7 col Valorugby B e 19-15 col Rugby Roma.

Ottanta minuti per dimostrare il potenziale che si è visto nelle prime due uscite stagionali, per dare le prime risposte a coach Rovina e iniziare a muovere una classifica che ad oggi non rispecchia di certo il reale valore della squadra biancoverdeblù.

Nel XV titolare domenica scorsa con Florentia c’era anche Andrea Debortoli, terza linea classe 2000, alla seconda stagione effettiva in Prima squadra. Nell’ultima gara giocata coi Lions, il 27 ottobre di due anni fa a Livorno, Debortoli è stato tra i protagonisti con la meta che ha dato il via alla rimonta. Cosa manca al Giacobazzi per ritrovare quella compattezza e per fare quello step in più che serve per vincere le partite? “Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, le nostre certezze, restando tranquilli e cercando di non strafare. – risponde Debortoli – Sappiamo di avere tanto potenziale, siamo convinti di valere l’alta classifica, ma dobbiamo fare bene le cose semplici ed evitare errori banali che in questi primi due turni sono stati determinanti. Quest’anno sono arrivati diversi ragazzi dall’Under 19 e si sono inseriti in un gruppo già molto giovane. Ci serve tempo per ricalibrare il gioco e per fare esperienza, perché come dicono tutti e lo posso confermare, il campionato di B è tutt’altra cosa rispetto alle giovanili. A Livorno è già un test importante, una partita dove vogliamo giocare il nostro rugby e far vedere sul campo il nostro valore”.

Questi i convocati di coach Rovina: Bellei, Caiti, Carta, D’Elia, Debortoli, Esposito, Flammia, Guidetti, Maiga, Michelini, Milzani, Morelli, Operoso, Ori, Pianigiani, Pilati, Rizzi, Rodriguez, Rossetto, Sawadogo, Trotta, Tusini, Venturelli M. L’arbitro designato è Antonio Chiarioni della sezione di Perugia, kick off alle 14.30.

Serie B (girone 2), 3° turno: Lions Amaranto-Giacobazzi Modena, Valorugby Emilia B-Imola, Rugby Roma-Cus Siena, Rugby Parma-Livorno, Highlanders Formigine-Jesi. Riposa: Florentia.

Classifica: Rugby Parma 10, Florentia, Lions Amaranto 9, Livorno, Cus Siena e Rugby Roma 5, Giacobazzi Modena 2, Valorugby Emilia B, Jesi, Imola, Highlanders Formigine 0.