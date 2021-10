Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con foschie anche dense e nebbie in attenuazione nel corso della giornata. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, a cui faranno seguito deboli precipitazioni che interesseranno progressivamente tutto il territorio regionale, in esaurimento durante la notte. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi compresi tra 6 e 11 gradi, massimi tra 15 e 17 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)