Duplice appuntamento in trasferta per le formazioni senior della Pallacanestro Scandiano. Il week end a tinte biancoblu lo aprono (sabato) le ragazze della B femminile, che comandano la graduatoria del loro girone con due vittorie in altrettante partite, l’ultima ottenuta con un netto 83-51 rifilato alla Valtarese. Alle 18, tuttavia, è tempo della trasferta di Fiorenzuola contro il Fiore Basket Valdarda, che divide il primato con le biancoblu e Puianello. Una gara che può rappresentare il salto di qualità di Fedolfi e compagne.

Alle 21, invece, spazio alla C Silver maschile, che viaggia alla volta di Casalecchio di Reno per la sfida al CVD Basket Club. Gli uomini di coach Baroni si sono tolti la cosiddetta scimmia sulla spalla dopo le prime due uscite non esattamente fortunate, travolgendo domenica scorsa un’Omega Basket che nulla ha potuto contro la furia agonistica dell’Emil Gas. Gli avversari di giornata, che hanno nell’ala Lelli il punto di riferimento offensivo con 11 punti di media, sono un avversario tosto e che, soprattutto in casa, sa il fatto suo, oltre ad aver messo alle corde la capolista Correggio nell’ultimo turno, cedendo solo nel finale.