Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, apre due nuovi Centri Servizi in franchising in Emilia-Romagna. Con l’apertura dei nuovi Centri MBE, rispettivamente nei comuni di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena e di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, salgono a 47 i Centri Servizi operativi MBE in Emilia-Romagna, una regione dove la formula del franchising vanta una lunga tradizione e registra una costante crescita: secondo i dati dell’osservatorio Assofranchising sono infatti oltre 300 i nuovi punti vendita nati negli ultimi 3 anni*.

Per Sergio Innocenti e Nicodemo Balestrieri, rispettivamente titolari dei due nuovi Centri di Pavullo nel Frignano e Rubiera, il Franchising MBE è una scelta all’insegna della continuità, sono infatti proprietari di più Centri MBE gestiti sul territorio. Il motivo del successo del Franchising MBE in questa area è da ricercarsi nella capacità di rispondere alle esigenze di un tessuto imprenditoriale dinamico ed eterogeneo.

Sergio ha cavalcato l’esigenza “digitale” della piccola e media impresa. Uno sviluppo che non ha subito contraccolpi neanche durante il lockdown, dove servizi strategici come le spedizioni e l’e-commerce hanno contribuito ad evitare il collasso totale dell’economia.

L’attività di Nicodemo è invece cresciuta grazie ai servizi di spedizione internazionali per le grandi imprese.

Le attività di Sergio Innocenti sono due, a Vignola e Pavullo nel Frignano, gestite con la moglie Veruska e i due figli. Con il passare del tempo, il suo Centro di Vignola (aperto 20 anni fa) ha visto crescere numerose aziende, anche grazie alla nascita di negozi online creati e sviluppati dal suo team. In particolare, ha operato per settori fiorenti sul territorio come quello caseario e vinicolo, oltre che per l’artigianato legato alla realizzazione di accessori per la moda. Ora, con l’apertura del nuovo Centro a Pavullo punta a diventare partner strategico di aziende e privati, da un lato per i servizi di logistica e spedizioni nazionali e internazionali, dall’altro per rispondere alla crescente richiesta del commercio digitale.

Nicodemo Balestrieri, 36 anni, dopo la laurea in economia aziendale e un’esperienza di 4 anni come contabile a Milano, decide di intraprendere una sua attività imprenditoriale, subentrando ad un amico nella gestione del Centro Mail Boxes Etc. di Modena. La società è gestita da Nicodemo con suo fratello Andrea, responsabile commerciale, e comprende 4 Centri MBE: Correggio (dal 2013), Modena, Sant’Ilario d’Enza e Rubiera, inaugurato il 20 settembre 2021. Uno dei punti di forza è una giovane squadra di 12 persone (età media 27 anni) distribuita sui quattro punti vendita, coadiuvata da professionisti con esperienza ventennale nel settore.

L’Area geografica è strategica, con una clientela business al 95%, integrata da clienti privati per il restante 5% del fatturato. “L’offerta si caratterizza per servizi personalizzati e attenzione al cliente, a cui viene offerta una consulenza prima della spedizione, un servizio dedicato di logistica e una particolare attenzione all’imballaggio” riferisce. La clientela appartiene a settori merceologici variegati (maglieria, agroalimentare, meccanica, ecc.), con una focalizzazione sulle spedizioni estere (70%). I numeri danno conferma del successo dell’attività: il fatturato è di circa un milione e mezzo di euro, con oltre 40mila spedizioni annuali.

*dati osservatorio Assofranchising (2018-2021)