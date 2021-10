Giro di boa e prima giornata del girone di ritorno del Campionato a squadre di A1. Terzo e ultimo impegno casalingo per lo Sporting Club Sassuolo, che si confronterà domenica prossima con il fanalino di coda, il TC Matchball Siracusa.

Gli atleti del sodalizio sassolese, dopo la vittoria della scorsa domenica contro Torre del Greco e la conquista della testa della classifica, in condominio con il TC Santa Margherita, proveranno sicuramente ad allungare sui liguri, impegnati a loro volta in trasferta a Torre del Greco. Si preannuncia quindi una domenica della serie “tutto è possibile”. Infatti, il punto che separa lo Sporting Sassuolo dai campani, è una barriera molto fragile, ma è pur sempre una barriera.

Ancora una volta il fattore campo sarà fondamentale, di fatto un’arma in più, e gli atleti dello Sporting Sassuolo cercheranno, come sempre hanno fatto, di sfruttarla al meglio.

Nessuna notizia, come da copione, è trapelata dal settore formazioni, si presume quindi che nella compagine sassolese saranno confermati Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle, Michele Vianello, Federico Bondioli, Giulio Mazzoli e Mattia Ricci, agli ordini del capitano Simone Gentili.

Ricordiamo che gli incontri della serie A1 maschile si disputeranno nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con inizio alle ore 10. L’ingresso, in base alle ultime disposizioni governative, sarà contingentato e per poter accedere alla struttura sarà necessario esibire il green pass valido.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile seguire in diretta l’andamento degli incontri mediante la pagina dedicata sul sito www.sportingclubsassuolo.it, in alternativa è possibile collegarsi al sito www.federtennis.it alla sezione Live Score.