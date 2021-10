Al mattino sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, con foschie e locali banchi di nebbia, in rapido dissolvimento. Dal pomeriggio tendenza a lieve aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale. Temperature pressoché stazionarie. Minime comprese fra 7 e 9 gradi, con valori inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane. Massime intorno a 16/17 gradi. Venti deboli in prevalenza nord-orientali. Mare poco mosso.

(Arpae)