I Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna guidati dal Presidente Ivan Franco Bottoni saranno in missione a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 29 ottobre al 3 novembre prossimi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno una solidità politica ed economica che li ha portati ad essere una delle economie più importanti del Medio Oriente, anche grazie ad una posizione geografica strategica al centro delle principali direttrici est-ovest.

«In occasione dell’EXPO abbiamo deciso di organizzare una missione a Dubai − dichiara il Presidente Ivan Franco Bottoni − per conoscere da vicino gli Emirati Arabi Uniti, settimo Paese al mondo per PIL pro capite, hub ideale per raggiungere diversi mercati asiatici e africani. Gli investimenti di larga scala intrapresi a Dubai rappresentano una grande opportunità per le imprese dell’Emilia-Romagna, in particolare nei settori delle energie rinnovabili, infrastrutture e mobilità».

L’Emilia-Romagna è la quarta regione italiana per export verso gli Emirati, con l’11.3% del totale dell’export italiano. I settori che esportano di più sono meccanica, automotive, moda, plastica e gomma. La bilancia commerciale è favorevole: nel 2020 le esportazioni dell’Emilia-Romagna sono state di 495 milioni di euro e le importazioni di circa 44 milioni. Anche dall’interscambio nell’ultimo decennio emerge un andamento positivo: le esportazioni sono aumentate del +23% e le importazioni del 97%.

I giovani imprenditori dell’Emilia-Romagna organizzano la missione insieme ai colleghi di Assolombarda, Como, Macerata, Napoli e Ance Giovani, complessivamente più di 150 persone. Sarà presente anche il Presidente nazionale Riccardo Di Stefano.

Il programma prevede, oltre alla visita ad EXPO Dubai, un incontro con l’Ambasciatore presso gli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener e il Direttore ICE Dubai Amedeo Scarpa, la visita alla Dubai Future Foundation e alla Dubai Sustainable City, eco-esperimento residenziale innovativo sorto in mezzo al deserto.