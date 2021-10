E’ convocata al Castello per giovedì 28 ottobre alle 20.30 la seduta del Consiglio Comunale di Formigine. In apertura dell’ordine del giorno una interrogazione su manutenzioni a Casinalbo e la surroga di un consigliere dimissionario dal consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Saranno quattro poi le delibere di natura amministrativa, con una variazione di bilancio, la variante n.7 al RUE, un permesso di costruire in via Sant’Antonio e l’approvazione delle linee di indirizzo sui permessi di costruire convenzionati. Saranno due le proposte di mozioni dei gruppi consiliari in discussione, su “Installazione cassonetti smart” e sul progetto “A scuola in bicicletta”. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming dei lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.