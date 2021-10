I Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto un 24enne del luogo, a seguito di una ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il giovane, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, il 16 ottobre scorso è stato tratto in arresto poiché, unitamente ad altro soggetto, si era reso responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della violazione e su richiesta di aggravamento della cennata misura, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha spiccato nei suoi confronti un’ordinanza che ne ordinava la traduzione in carcere.

Inoltre, i carabinieri di Pavullo, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 22enne poiché, dopo aver provocato un incidente stradale, a seguito di esami a cui è stato sottoposto, è risultati positivo all’alcool. Patenti di guida ritirata e autovettura sottoposta a sequestro.