La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di mercoledì 27 ottobre, nell’ambito dei lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio in corso sul ponte sul Crostolo della SP62R Cispadana, tra Guastalla e Gualtieri, sarà effettuato un restringimento di carreggiata che renderà necessario l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h. Il provvedimento, che avrà durata continuativa durante le 24 ore, si è reso disponibile per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcune lavorazioni relative all’intervento di manutenzione straordinaria che la Provincia ha avviato sul ponte a fine settembre, grazie a 380.000 euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il cantiere è uno dei tanti che la Provincia di Reggio Emilia – grazie ai finanziamenti finalmente concessi negli ultimi anni, dopo i pesantissimi tagli imposti a partire dalla Legge di stabilità 2015 (123,4 milioni in meno nell’ultimo quinquennio) – ha in programma di realizzare sulla Variante Cispadana. Il prossimo anno si interverrà, infatti, sul cavalcaferrovia poco più ad ovest e, negli anni a seguire, sugli altri due ponti sulla Sp 42 e sul canale di bonifica.