Martedì 26 ottobre alle ore 20.45 presso l’auditorium E. Ferrari in via Nazionale 78 a Maranello ed in diretta streaming sul canale YouTube viene proposto l’incontro “Il metodo per un cammino umano”.

Dante ha concepito la Commedia, e altrettanto la vita, come un viaggio per “trarre via gli uomini dall’infelicità”. Ma affinché questo viaggio giunga alla meta prefissata sono necessarie determinate condizioni.

Con l’aiuto dello scrittore ed insegnante Francesco Fadigati, ripercorrendo i primi tre canti dell’Inferno, scopriremo qual’è il metodo che per Dante è essenziale per intraprendere il meraviglioso viaggio della vita verso la felicità.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello.

Per info: nuovincontri94@gmail.com

Canale YouTube : https://youtube.com/channel/UC5Ql6kx51atld1oSiGYeV4w