“Dammi la borsa o ti ammazzo!” è la frase intimidatoria che un 31enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ieri pomeriggio ha rivolto a una signora, 63enne italiana, seduta su una panchina davanti all’ingresso del centro commerciale “Centrolame”.

Informati dell’accaduto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono recati velocemente sul posto e il malvivente che si trovava ancora in zona, è stato arrestato per tentata rapina e porto ingiustificato di armi per la detenzione di un coltello che i Carabinieri gli hanno trovato in tasca durante la perquisizione personale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il delinquente è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la giornata di domani.