La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che lunedì 25 ottobre 2021 inizierà la campagna di vaccinazione antinfluenzale, in concomitanza con l’avvio in tutta la Regione Emilia Romagna.

In questa prima fase, la vaccinazione sarà prioritariamente rivolta solo alla popolazione dai 75 anni in su, in quanto il tipo di vaccino (e la quantità consegnata ed attualmente disponibile) è il più adatto a questa fascia di età. I cittadini interessati dovranno fare riferimento al proprio medico di medicina generale, secondo le modalità seguite negli anni precedenti.

Prosegue, nel frattempo, la chiamata diretta da parte dell’azienda sanitaria ai soggetti considerati fragili per età avanzata (over 80) o patologia. A questi, se lo desiderano, viene somministrata in un’unica seduta la terza dose di vaccino anti-Covid e la vaccinazione antinfluenzale.

Nei prossimi giorni l’offerta vaccinale sarà rivolta anche agli ospiti delle residenze per anziani e agli operatori sanitari. Come ogni anno, la campagna proseguirà nei mesi di novembre e dicembre.

Sarà cura dell’Azienda USL dare ulteriore e adeguata informazione alla cittadinanza sulle modalità e le sedi di somministrazione del vaccino, secondo disponibilità per classi di età e per altre categorie aventi diritto. Si raccomanda, pertanto, di attendere le indicazioni prima di fare richiesta di prenotazione.