Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano. Si segnala che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà proseguire sulla SP343 e sulla SS9 Via Emilia con ingresso alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, da dove si potrà proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli verso Milano.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Parma verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia; in ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fid nza;

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

In alternativa si dovrà uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la SS9 Via Emilia, la SP343R e rientrare sulla A1 alla stazione di Parma, per procedere poi verso Bologna.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle ore 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Ancora sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia Nuova Bazzanese, situato al km 193+950, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di domenica 24 alle 6:00 di lunedì 25 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 ottobre:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sullla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 “Ramo Verde”, proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

-sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusura la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

****

Sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al viadotto Noventana, situato al km 115+667, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A13 Bologna-Padova, nelle due notti consecutive di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Inudstriale, si potrà percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con ingresso sulla A4 alla stazione di Padova est;

-sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano o da Venezia, saranno chiusi gli svincoli di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova;

-nelle due notti consecutive di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone.