Esausto per l’ennesima condotta del solito centauro che riteneva pericolosa, ha iniziato a filmarlo con il cellulare, causando la reazione dello stesso motociclista che, accortosi di essere ripreso, raggiungeva ed aggrediva l’anziano tanto da farlo finire a terra provocandogli la frattura di una mano, poi giudicata guaribile in 30 giorni. Non pago, prima di allontanarsi prendeva il cellulare della vittima e lo sbatteva a terra frantumando lo schermo e rendendolo inutilizzabile. Ad onore del vero la vittima durante l’aggressione ha reagito colpendo con un bastone il giovane, che tuttavia ha avuto la meglio allontanandosi.

Per questi motivi, con le accuse di lesioni personali, i carabinieri della stazione di Albinea, a cui la vittima si è rivolto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il responsabile di tale illecita condotta, identificato in un 21enne reggiano. Al giovane i carabinieri di Albinea hanno sequestrato il motociclo che, dalle successive verifiche effettuate, è risultato essere privo di copertura assicurativa e senza targa.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri dalla vittima, un 60enne, i fatti si sarebbero verificati nel pomeriggio di domenica in località Scaparra nel comune di Albinea. L’uomo si trovava in un podere di proprietà della madre quando notando il centauro circolare in maniera ritenuta pericolosa a bordo del proprio motociclo incominciava a filmarlo. Il giovane, sempre secondo quanto denunciato si dirigeva a forte velocità contro lo stesso raggiungendolo e aggredendolo. Tra i due nasceva una colluttazione, nel corso della quale il 60enne per difendersi colpiva il giovane con un bastone senza tuttavia riuscire ad avere la meglio in quanto veniva fatto cadere a terra dal centauro e, seguito della caduta, riportava la frattura alla mano.