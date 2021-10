Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Ferrara nord, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova;

-nelle due notti consecutive di martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova;

-nelle due notti consecutive di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Altedo o di Ferrara nord.