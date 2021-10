Nella giornata di ieri, 20 ottobre, la Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea ha collaborato all’iniziativa messa in campo dal Comune di Albinea insieme alla locale Farmacia Comunale e a LILT Reggio Emilia, in occasione dell’”Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione verso le azioni per la prevenzione del tumore al seno.

Nella mattinata di mercoledì nella sede della Croce Verde di Albinea si sono svolte le visite gratuite al seno con l’insegnamento dell’auto-esame, rivolte in particolare alle donne di età compresa tra i 20 e 45 anni.

Durante la mattinata attraverso i medici LILT, sono stati forniti consigli specifici su come mantenersi in salute, attraverso il miglioramento dei propri stili di vita e la partecipazione agli screening oncologici. LILT diffonde da sempre la cultura della prevenzione oncologica attraverso la consapevolezza del proprio stato di salute.

“Ci rende orgogliosi partecipare ad attività così importanti – afferma il Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, Rolando Landini – su un tema centrale e che può contribuire a salvare tante vite: la prevenzione resta il principale strumento di difesa contro il tumore al seno, che fortunatamente negli ultimi anni sta vedendo un leggero ma costante calo di incidenza proprio grazie alla consapevolezza diffusa dell’importanza delle visite di controllo”.