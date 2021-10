L’Emil Gas Scandiano a caccia del riscatto. Dopo due sconfitte arrivate d’un soffio con Anzola e Novellara, che hanno lasciato più di un rammarico, per gli uomini di coach Baroni arriva la necessità di mettersi alle spalle il passato, andando in cerca dei primi due punti stagionali. Dai primi 80’ stagionali non mancano spunti positivi, oltre indubbiamente a particolari su cui lavorare, per cui la sfida interna con i bolognesi dell’Omega (domenica 24 ottobre, ore 18) è l’occasione giusta per sbloccarsi: bene faranno Astolfi e compagni dal diffidare del quintetto ospite, ancora fermo al palo, che nell’ultimo turno ha messo in difficoltà Correggio, cedendo nel finale.

Archiviato il vittorioso debutto esterno sul campo del Magik Rosa Parma, formazione che ad inizio stagione non disdegnava certo ambizioni di vertice, per la Serie B femminile scocca l’ora del debutto casalingo: nel match che apre il secondo week end di regular season (venerdì 22 ottobre, ore 21), infatti, al PalaRegnani arriva la Valtarese, sconfitta nettamente a domicilio all’esordio da Puianello. Per le ragazze di Piatti si va a caccia di conferme, mettendo il focus sull’approccio iniziale: oltre Enza le bianco-blu hanno faticato ad entrare in partita, per poi ritrovare se stesse col passare dei minuti, grazie alla difesa.