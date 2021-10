A Montecchio, Castelnovo Né Monti, Scandiano, Guastalla e Correggio è di nuovo possibile recarsi di persona agli sportelli Cup per prenotare. A Reggio Emilia sono operativi senza restrizioni gli Sportelli Polifunzionali al piano terra dell’Arcispedale, gli sportelli alla Casa della Salute di Puianello e quelli di Castelnovo Sotto. Con la fine dell’emergenza sanitaria si prevede in seguito, la riapertura del Cup alla Casa della Salute Ovest con ampliamento orario a qualche pomeriggio.

Per migliorare l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini, l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia offre la possibilità di prenotare sia recandosi in uno degli sportelli aperti e dislocati sul territorio, sia servendosi di strumenti alternativi pratici e veloci, come CupTel, CupWeb e Farmacup. Si ricorda che per prenotare la maggior parte delle prestazioni di specialistica è necessaria la richiesta del Medico di medicina generale.

Opzioni disponibili:

CupTel 0522 391522 (per le prestazioni erogate in SSN) attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12.30 (blocco delle chiamate in entrata 10 minuti prima della chiusura del servizio) consente ai cittadini di prenotare molte prestazioni sanitarie e visite specialistiche con una telefonata. Il cittadino deve essere in possesso della richiesta del medico. Tenendo a portata di mano il proprio numero di tessera sanitaria e un blocco per scrivere, il cittadino può telefonare e prenotare. Si raccomanda di far seguire a ogni appuntamento telefonico la stampa della prenotazione, possibilmente da effettuarsi in tempi brevi per consentire all’utente di venire a conoscenza di tutte le informazioni in essa contenute (data e luogo di erogazione della prestazione, percorso per raggiungere l’ambulatorio, modalità di pagamento, documenti da portare, preparazioni da effettuare, farmaci da sospendere ecc…).

CupWeb

Per accedere a CUPWEB, il sistema di prenotazione online delle prestazioni specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna, occorre registrarsi con le proprie credenziali. Il portale si raggiunge a questo indirizzo www.cupweb.it. Il servizio di prenotazione, gratuito, è attivo per le aziende sanitarie indicate nella pagina informativa e funziona solo con richieste del medico curante fatte nell’ambito del Progetto SOLE. Se si è già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), si può accedere a CupWeb inserendo le stesse credenziali. Se non si è aperto il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è possibile registrarsi direttamente sul sito www.cupweb.it, ottenendo subito le credenziali per accedere alle diverse funzioni offerte.

FarmaCup

E’ un servizio disponibile nelle farmacie aderenti, con il quale è possibile prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio ed esami strumentali. Per prenotare è sufficiente presentarsi in farmacia con la richiesta del proprio medico di medicina generale o dello specialista, il tesserino sanitario ed eventuale tesserino d’esenzione. La farmacia consegnerà la prenotazione, utile per effettuare eventuale pagamento. Le farmacie che dispongono del servizio Farmacup sono indicate qui https://www.ausl.re.it/come-fare/farmacie-e-parafarmacie.

App per tablet e smartphone “ER Salute”

ER Salute è l’applicazione per prenotare o disdire visite ed esami sanitari direttamente dallo smartphone (o tablet), per sè e per i propri familiari, senza doversi recare allo sportello CUP e senza costi aggiuntivi. Dal momento che alcuni esami presentano una particolare complessità o richiedono la consegna di materiale all’utente, ER Salute permette di accedere soltanto a una parte delle prestazioni sanitarie normalmente prenotabili da sportello CUP (quelle più comuni): per l’elenco aggiornato delle prestazioni prenotabili si rimanda all’applicazione stessa. L’app è scaricabile sia da Apple Store (versione IOS) che da Google Play (versione Android) https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/accesso-mobile/app-er-salute.