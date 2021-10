Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma dell’ultima notte di chiusura della stazione di Reggio Emilia.

La suddetta stazione sarà chiusa dalle 22:00 di questa sera, giovedì 21, alle 6:00 di venerdì 22 ottobre, in entrata verso Milano, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

E’ stato aggiornato anche il programma delle ultime tre chiusure notturne sulla A13 Bologna-Padova.

Il tratto Ferrara sud-Altedo verrà chiuso in direzione di Bologna, nelle tre notti consecutive di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, SP20 Via Chiavicone e rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.