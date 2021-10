Si svolgerà lunedì prossimo, 25 ottobre, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo a partire dalle ore 20,30 nella Sala delle Adunanze Consiliari via Pretorio 18.

Sono tre i punti all’ordine del giorno della seduta di cui due interrogazioni: la prima a firma di Giulia Pigoni, capogruppo del Gruppo Misto, avente ad oggetto: “Interrogazione in merito al controllo green pass”; la seconda a firma del capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni avente ad oggetto: “Sul presunto risparmio fiscale in merito all’esecuzione dei lavori per adeguamento nuova sede”.

Terminate le interrogazioni si procederà all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024.

In ottemperanza alle normative anti Covid, non sarà ammessa la presenza del pubblico alla seduta ma sarà possibile seguire l’intero Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook del Comune. Dalla mattina seguente la registrazione dell’intera seduta sarà pubblicata anche in home page del sito internet istituzionale.