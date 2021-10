Si svolgerà giovedì 21 ottobre 2021, presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi, il seminario “Il green pass nell’ambito del rapporto di lavoro: prime indicazioni operative” organizzato e promosso dalla Fondazione Marco Biagi e dal Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione.

Il momento di studio prenderà avvio alle ore 16.30 con l’introduzione del Prof. Simone Scagliarini, Associato di Istituzioni di diritto pubblico di Unimore e coordinatore scientifico dell’Osservatorio privacy della Fondazione Marco Biagi, che presiederà anche i lavori del convegno.

A seguire sono previsti tre interventi: il Prof. Gladio Gemma, già Ordinario di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore, relazionerà sul tema “Le misure a contrasto del Covid-19 nella prospettiva del diritto costituzionale”; “Il Green pass sui luoghi di lavoro: le regole in azienda e nella Pubblica Amministrazione” sarà il focus dell’intervento del Dr. Alberto Mattei, Ricercatore TDA di Diritto del lavoro presso l’Università di Verona; chiuderà i lavori la relazione della Dr.ssa Noemi Miniscalco, Assegnista di ricerca di Istituzioni di diritto pubblico di Unimore e data protection officer – DPO della Fondazione Marco Biagi, sul tema “Green pass e tutela della privacy dei lavoratori”.

“Il seminario – affermano gli organizzatori – intende soffermarsi su una serie di questioni di assoluta attualità, conseguenti all’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, con il quale il Governo ha esteso, come noto, l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privato”.

“Nonostante il susseguirsi di normative – continuano –, tra cui il dPCM del 12 ottobre scorso, non risultano del tutto chiare le modalità attraverso le quali ottemperare all’obbligo di green pass, così come molti dubbi permangono in relazione all’interpretazione della disciplina vigente: di questi temi e delle diverse implicazioni pratiche si discuterà nel corso dei lavori.”

Il seminario si terrà in presenza per partecipare è richiesta l’iscrizione su: www.fmb.unimore.it

Per accedere sarà necessario essere in possesso di green pass.