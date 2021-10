Il 10eLotto fa sorridere l’Emilia Romagna. Nel concorso del 19 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Bomporto ha centrato una vincita da 100mila euro con una giocata da 3 euro grazie a un 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 26,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.



