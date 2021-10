Proseguono i festeggiamenti per i 40 anni compiuti dalla Ludoteca comunale e i 10 anni del BLA, l’edifico che ospita Biblioteca, Ludoteca e Archivio comunale.

Per il terzo fine settimana di ottobre tante iniziative dedicate ai più giovani animeranno la struttura di via Silvio Pellico a Fiorano Modenese, organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione Lumen che gestisce Casa Corsini.

Si parte giovedì 21 ottobre, con la serata di giochi da tavolo in ludoteca per adulti e giovani over 14 anni, organizzata da Balena Ludens, del ciclo ‘Nati per giocare’, che si ripeteranno il 1° e 3° giovedì del mese di novembre dalle ore 21 alle ore 24. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento 20 posti disponibili, con green pass obbligatorio.

Venerdì 22 ottobre, alle ore 18.30, nella biblioteca ‘Paolo Monelli’, è in programma l’incontro ‘Jane Austen: ordine e disordine nell’epoca Regency’, dedicato ad una delle scrittrici più amate e lette, che ha ispirato, con le sue opere, generazioni di autrici e autori. Ne parlerà Diego Saglia del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, la prenotazione è consigliata (biblioteca@fiorano.it).

Sabato 23 ottobre, sempre in biblioteca, due turni (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17), già tutti esauriti per il workshop ‘Il codice delle storie’ con Diego Fontana, un incontro dinamico per comprendere in profondità la struttura che governa le storie. Attività gratuita a numero chiuso, in collaborazione con l’associazione Lumen.

Infine domenica 24 ottobre, dalle 16 alle 18 ‘al BLA con delitto!’, gioco per giovani investigatori, dai 9 anni in su. Una proposta della ludoteca comunale con prenotazione obbligatoria che è piaciuta molto ai giovanissimi, visto che l’evento è già sold out e che verrà ripetuta probabilmente nei prossimi mesi.

Per accedere al BLA sarà necessario essere in possesso di green pass. La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale (under 12) e agli altri soggetti esenti.

Nelle domeniche di apertura i servizi di prestito e restituzione libri e giochi non saranno aperti.

Per informazioni: 0536 833403 biblioteca@fiorano.it, 0536-833414 ludoteca@fiorano.it.