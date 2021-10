Si è concluso un terzo trimestre estremamente positivo per Ducati che, con 49.693 moto consegnate agli appassionati in tutto il mondo dall’inizio dell’anno, chiude i primi nove mesi del 2021 superando già i volumi di vendita ottenuti a fine 2020 (totale anno 2020: 48.042).

Il terzo trimestre del 2021 si conferma come il migliore della storia di Ducati, con una crescita del +3% sullo stesso periodo del 2020 e del +25% rispetto al 2019.

Alla fine di settembre, il primo mercato per moto consegnate rimane quello italiano (7.954), seguito da Stati Uniti (7.475) e Germania (5.627).

Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati: “Ducati ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con volumi di vendita che sono già superiori all’intero 2020, sia per quanto riguarda le moto sia per i prodotti after sales, ovvero abbigliamento, accessori e ricambi. La crescita che stiamo registrando è diffusa su tutti i principali mercati in cui Ducati è presente e si estende in modo trasversale alle famiglie di prodotto. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: la community dei Ducatisti sta crescendo in tutto il mondo e le più autorevoli riviste del settore assegnano importanti riconoscimenti alle nostre moto. Motivo di orgoglio e soddisfazione per noi qui a Borgo Panigale e nelle sedi Ducati di tutto il mondo. Il brand è oggi più solido e apprezzato che mai e siamo già concentrati sul prossimo anno. Proprio in queste settimane, infatti, stiamo presentando al mondo le novità per l’anno a venire, attraverso la web series Ducati World Première 2022”.

Nel corso dell’anno tutte le famiglie di prodotto della casa motociclistica bolognese hanno registrato una crescita significativa. In particolare, le moto più apprezzate dai motociclisti di tutto il mondo sono la Multistrada V4, che rimane al primo posto da inizio anno, seguita dagli Scrambler® 800, dallo Streetfighter V4 e, immediatamente dopo, dal Monster.

Ducati ha già iniziato a presentare i nuovi prodotti della gamma 2022 attraverso la web series Ducati World Première. Il primo episodio è stato dedicato alla nuova Multistrada V2, una bicilindrica confortevole, divertente da guidare, versatile e tecnologicamente avanzata che rappresenta la nuova porta d’ingresso nell’universo Multistrada.

Sono state svelate anche le novità del mondo Scrambler®, con l’arrivo del nuovo Scrambler® 1100 Tribute PRO che nasce per celebrare i 50 anni dalla prima introduzione del motore bicilindrico raffreddato ad aria su una Ducati e riprende alcuni elementi stilistici tipici dell’epoca anni ’70. Alla famiglia 800 invece si aggiunge lo Scrambler® Urban Motard, una moto nata per vivere l’ambiente urbano facendosi notare attraverso una combinazione di stile, sportività e divertimento.

Sul sito ufficiale Ducati è disponibile la sezione dedicata alla Ducati World Première per scoprire il calendario e non perdersi nemmeno un episodio di presentazione della gamma 2022.