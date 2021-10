Si sono conclusi il 10 ottobre scorso i lavori di installazione di un impianto semaforico per non vedenti con dispositivo acustico per il passaggio pedonale su via dei Martiri, vicino al cimitero comunale.

L’impianto è predisposto per la regolazione del traffico veicolare e pedonale, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via dei Martiri in prossimità dell’ingresso pedonale al cimitero del capoluogo.

Secondo le esigenze, si potrà avere un’attivazione sistematica dello stesso in associazione con tutti i cicli semaforici oppure solo a richiesta, specie nel caso di soli attraversamenti pedonali/velocipede semaforizzati. In questo ultimo caso, i pedoni che sopraggiungono sull’incrocio semaforizzato riescono ad avere subito l’informazione di quanto tempo residuo avrà la possibilità di attraversamento segnalando i secondi restanti in verde o in giallo. Il tempo residuo della luce rossa, se attivato solo su prenotazione, mostrerà invece il tempo residuo di attesa fino ad un tempo limite di attesa di 30 secondi. Il funzionamento è di facile intuizione. L’impianto semaforico sarà sempre impostato sul ‘via libera’ in modo da permettere lo scorrimento dei veicoli sulla strada principale.

Qualora il pedone esprima la propria volontà di impegnare il passaggio pedonale tramite il pulsante pedonale verrà impartito il comando alla centralina semaforica di permettere l’attraversamento (verde pedonale) bloccando allo stesso tempo il flusso veicolare proveniente da entrambi i sensi di marcia (rosso semaforico veicolare).

I lavori, durati poco più di un mese e dal costo complessivo di euro 30mila euro, sono stati finanziati per 21mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per euro 9mila dal Comune di Rio Saliceto