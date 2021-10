Per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, martedì 19, alle 6:00 di mercoledì 20 ottobre, sullo svincolo “Quadrifoglio” della Diramazione per Ravenna, al km 29+800, saranno chiusi, in modalità alternata, i seguenti rami di allacciamento:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di svincolo che dalla Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 adriatica, verso Ferrara;

-sarà chiuso, per chi proviene da Rimini, il ramo di svincolo che dalla SS16 adriatica immette sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309, il ramo di svincolo che dalla Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 adriatica, in direzione di Rimini;

-sarà chiuso, per chi proviene da Ferrara, il ramo di svincolo che dalla SS16 adriatica immette sulla Diramazione per Ravenna, verso la SS309.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti consecutive di martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 ottobre.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud o di Valsamoggia, sulla stessa A1, o, in ulteriore alternativa, alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord o di Rovigo sud Villamarzana.