Sette patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in una sola notte, quella fra venerdì 15 e sabato 16 ottobre, a Reggio Emilia.

Nell’ambito dei controlli programmati per la sicurezza sulla rete stradale principale della città, quattro pattuglie della Polizia locale hanno riscontrato in sette automobilisti verificati un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Inoltre, per cinque dei sette, tre donne e due uomini trovati con un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite di 0,5 grammi per litro, è scattato anche il deferimento all’autorità giudiziaria.

Il programma di prevenzione e sicurezza sulla strada della Polizia locale prevede, a fianco dell’attività di controllo e sanzione, anche momenti formativi rivolti agli utenti della strada per prevenire l’incidentalità e rischi alcolcorrelati.