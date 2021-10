“L’albero che resiste rifiorisce”. Questo è il motto con cui verrà celebrata la XIII Giornata Nazionale dell’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che ogni giorno offrono il loro tempo, in modo gratuito, alle persone fragili a causa di malattia, disagio, povertà o solitudine.

Una Giornata Nazionale che cade nel secondo anno della pandemia, anno in cui i volontari non hanno potuto svolgere il tradizionale servizio in RSA con gli anziani e nei reparti accanto ai malati, ma che ha visto fiorire nuove attività a fianco di chi soffre.

“Non saranno certo i prolungati mesi di sofferenza e di difficoltà a mettere in ginocchio la nostra Associazione che spesso, anche in passato, è stata rappresentata da un albero con solide radici, forte tronco, rami articolati e diffusi e carichi di foglie e frutti. Per questa XIII edizione abbiamo voluto riprendere il valore e il senso più profondo del nostro esistere e della nostra assoluta voglia di resistere” afferma il presidente Roberto Andreotti.

Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 10,00, presso il parco intitolato a Giovanni Paolo II,

nell’ area ex Foro Boario di via Alghisi, AVO Carpi pianterà un albero, simbolo reale e vivente dell’essere volontari e della voglia di tornare a crescere donando ombra, pace, serenità.

Con l’occasione saranno presenti diverse autorità Civili, Religiose, Sanitarie e Militari che hanno già confermato la loro partecipazione.