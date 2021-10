Poco dopo le 4.30 di questa notte all’uscita della discoteca Rockville di Castellarano una quindicina di giovani senza alcun apparente motivo ha brutalmente aggredito 5 giovani che si apprestavano a rientrare a casa dopo la serata in discoteca. Un violento e gratuito pestaggio in conseguenza del quale due giovani facenti parte del gruppo aggredito è stato costretto a ricorrere alle cure mediche per loro prognosi tra i 40 e i 15 giorni per le lesioni riportate nel gratuito pestaggio durante il quale sono stati esplosi due colpi di pistola (una scacciacani come poi accerteranno i carabinieri) ed è stata strappata la collanina ad una delle vittime.

Le tempestive indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Castelnovo Monti condotte congiuntamente ai colleghi delle stazioni di Castellarano e Baiso, grazie anche alla collaborazione di numerosi testimoni che hanno messo a disposizione dei carabinieri diversi video del violente pestaggio, hanno portato all’identificazione di buona parte dei responsabili dell’aggressione identificati in giovani aventi un età compresa tra i 20 e i 25 anni (in prevalenza stranieri) dimoranti nel comprensorio ceramico modenese. Per loro le accuse vanno da concorso in rissa aggravata, lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e rapina. Tutti comunque saranno proposti dai carabinieri del nucleo operativo di Castelnovo Monti e delle stazioni di Castellarano e Baiso che stanno conducendo le indagini per il daspo urbano.