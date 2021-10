Lavori di potatura su 609 alberi presenti lungo le strade e nelle aree verdi cittadine, per un importo pari a 149.600 € iva esclusa. Lo ha approvato la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n°197 del 14 ottobre scorso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il progetto “intende perseguire l’interesse pubblico con l’obiettivo di prevenire pericoli e/o disagi all’incolumità e sicurezza pubbliche – si legge nella delibera – nonché correggere problematiche rilevate sui n. 609 esemplari arborei di varie dimensioni e specie radicati su sedi stradali e aree verdi poste all’interno di alcuni quartieri dislocati sul territorio comunale, nell’ottica di garantire una tutela della sicurezza pubblica e preservare al meglio il patrimonio verde”.

Gli esemplari oggetto di potatura sono stati individuati in base “alle varie richieste esplicitate dai cittadini agli uffici del Comune di Sassuolo (Ufficio Relazioni con il Pubblico) preposti a raccogliere, registrare e trasmettere ai servizi competenti, le segnalazioni inerenti criticità rilevate sul territorio; delle problematiche riscontrate direttamente dagli uffici preposti in occasione delle verifiche effettuate sul territorio o che potrebbero emergere a seguito delle indagini visive e/o strumentale, che saranno avviate, attraverso un affidamento specifico da predisporsi parallelamente alla presente procedura”.

Gli esemplari saranno: 109 platani in viale della Pace, 129 tigli in viale XX Settembre, 56 tigli in via San Carlo, 17 tigli in via San Paolo, 50 tigli in via San Marco, 3 tigli in via San Pietro, 7 tigli in viale Guicciardini, 17 tigli in via Zanella, 11 tigli in piazza Amendola, 12 tra platani, carpini, aceri ed ippocastani al parco Viottolo del Lavatoio, 15 pioppi al parco dei Folletti in via Fornace, 28 tra frassini, aceri e noce in via Brahms, 14 frassini in viale Verdi, 14 pioppi nell’area verde Circolo Cacciatori in via Circonvallazione Sud, 104 tigli in via Radici in Piano (nel tratto compreso tra via Pedemontana e “Ponte Fossa”).