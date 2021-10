Proseguiranno anche la prossima settimana i lavori di riasfaltatura di via Regina Pacis e, da lunedì 18 ottobre, iniziano in via Braida e via Ticino.

A partire dalle ore 8,30 di lunedì 18, quindi, sarà in vigore un senso unico alternato per consentire i lavori di fresatura e riasfaltatura di via Braida e via Ticino nel tratto compreso tra la rotatoria con via Panaro e via Adda.