Archiviata la sconfitta di Vigarano Mainarda, arrivata contro il Ferrara Basket 2018 degli ex Verrigni ed Agusto, per la Bmr Basket 2000 c’è necessità di riscatto e di trovare immediatamente i primi 2 punti della stagione. Al PalaRegnani arriva – domenica 17 ottobre alle 18 – la Francesco Francia, formazione bolognese che è stata promossa dalla C Silver dopo alcune stagioni ad alto livello e che ha già dato dimostrazione di essersi calata nella mentalità della nuova categoria, imponendosi all’esordio contro Forlimpopoli.

Capitan Germani ha già dato prova di essere in forma campionato ed è secondo nella classifica marcatori del girone con 20 punti all’attivo, ma la Bmr dovrà essere in grado di trovare alternative in attacco, concedendo poco agli avversari nella propria metà campo. Dirigono l’incontro Giovanni e Francesco Femminella di Reggio Emilia.

L’avversario

Un giusto mix di esperienza e gioventù, per nulla intenzionato a fare da comprimario in questa prima avventura in Gold. La Francesco Francia, affidata a coach Cavicchi, vanta nelle sue fila due Over molto conosciuti nelle minors, come l’ex Rebasket Biello e l’oriundo Degregori, mentre il principale terminale offensivo è l’ala Almeoni, 16 punti lo scorso week end con Forlimpopoli. Sotto i tabelloni spiccano i centimetri di Bianchi ed Errera, mentre hanno carattere ed energia da vendere i due piccoli Folli e Giuliani, classe 2000.