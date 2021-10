Sabato 16 ottobre alle ore 21:00, saliranno sul palco i sei finalisti della settima edizione della Kermesse ideata e proposta da Matteo Bartoli.

Gli artisti che si sono aggiudicati la finale e che si contenderanno il concorso 2021, hanno superato prima una selezione video, poi hanno ricevuto il più alto punteggio del pubblico e della giuria durante le serate “eliminatorie”. Compagnia PaZo Teatro (Modena), Tom Corradini Teatro (Torino), Angelo D’Agosta(Catania), Compagnia Giova – Todaro (Roma), Chiara Chiavetta (Roma) e Sara Baldassarre (Milano) si esibiranno per 15 minuti e dovranno convincere giuria e platea per aggiudicarsi il premio costituito in una mini tourné in Emilia per la stagione 2021 – 2022. Sei compagnie per sei proposte artistiche diverse: dal teatro di denuncia al teatro danza, poi narrazione, teatro comico e teatro di figura. Linguaggi diversi si alternano sul palco davanti ad una platea al 100%.

Durante la finale si esibiranno come ospiti della serata la giovane cabarettista Marta Marenco e gli artisti Mauro Nasi e Chiara Sassi. Conduce la serata Susanna Torelli.

Info e prenotazioni: 0522 439346 – biglietteria@teatrosanprospeto.it