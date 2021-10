Il progetto di solidarietà “Una bambola dal grande cuore”, avviato a fine 2020 per raccogliere fondi a favore della Ricerca Oncologica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, volge alle battute conclusive. Nel fine settimana del 16 e 17 ottobre, infatti, si terrà il grande evento finale di adozione delle circa mille Bambole realizzate, nell’ambito dell’azione promossa dalle associazioni legate al CORE Aibat (Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei), Ammi (Associazione Mogli Medici Italiani), Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), Il Giorno Dopo, Senonaltro, Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia in collaborazione del Comune di Reggio Emilia.

Ad anticipare la due giorni sarà il flash mob in programma venerdì 15 ottobre, alle ore 19, in piazza Martiri del 7 luglio: per l’occasione le ballerine e i ballerini di diverse scuole di danza di Reggio Emilia, coordinati da Valentina Cuoco, eseguiranno una performance estemporanea sulle note del percussionista Diego Fabbi dell’Istituto superiore statale di studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Peri-Merulo”. Tutti i partecipanti avranno sul viso, se vorranno, una maschera con il volto della bambola dal grande cuore: sullo sfondo la fontana del Teatro Valli illuminata di rosa in occasione del mese sulla prevenzione del tumore al seno.

Sempre il 15 ottobre, infine, alle ore 21 presso il Teatro Ariosto di Reggio Emilia si terrà lo spettacolo teatrale “Orfeo e Euridice”, in cui Francesco Lenzini, con Compagnia del Cigno ed Eidos Danza, per la regia di Ilaria Carmeli narreranno una delle leggende più note della mitologia greca, l’amore fatale tra il poeta e la bellissima ninfa (per info: tel. Roberto: 3495936762). L’incasso della serata verrà devoluto a sostegno della Ricerca.

L’evento conclusivo del progetto avrà inizio alle ore 10 del 16 ottobre in piazza Prampolini, alla presenza del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, dell’assessora Mariafrancesca Sidoli, delle sindache di Cavriago Francesca Bedogni e di Correggio Ilenia Malavasi, del direttore dell’Ausl Cristina Marchesi e la vicepresidente di Europa donna Loredana Palù. Sarà inoltre presente un referente della Regione Emilia-Romagna. Saranno presenti anche tutti i sostenitori e i volontari che hanno portato avanti il progetto in questi mesi. Oltre un migliaio di Bambole, pezzi unici e originali, vestiranno di colore la piazza e verranno date “in adozione” alla cittadinanza a fronte di un’offerta simbolica di 25 euro: l’intero ricavato verrà devoluto al progetto di ricerca sul tumore al seno condotto dalla dottoressa Francesca Reggiani presso il laboratorio traslazionale dell’Ausl Ircss di Reggio Emilia.

Tra le bambole da adottare ci saranno anche quelle realizzate da importanti personaggi dello spettacolo emiliani come Orietta Berti, Nek, Paolo Belli, I Nomadi e Carla Gozzi, e una ventina di celebri artisti del calibro di Davide Benati, Alfonso Borghi e Giovanni Menada, oltre a noti stilisti e alle squadre locali di calcio, volley e football. Durante la giornata si susseguiranno altre attività, tra cui un laboratorio oer bambini curato dalla libreria Semaforo Blù e incontri con le squadre sportive tra quelle che hanno partecipato alla realizzazione delle bambole, tra cui Volley Tricolore, Reggiana Basket e Hogs. Nel pomeriggio due street artist, Mister Dada e Takle Zero, si esibiranno in una performance live su una sagoma di Bambola di dimensioni umane e interverranno numerosi ospiti, intervistati da Stefania Bondavalli. Faranno la loro comparsa anche gli Athletic Chef.

L’adozione delle bambole proseguirà – fino al loro esaurimento – anche nella giornata del 17 ottobre.

Una selezione di Bambole d’autore sarà messa all’asta su ebay nelle giornate del 15, 16 e 17 ottobre, per estendere la platea delle persone interessate all’adozione. Sarà possibile partecipare all’asta collegandosi a questo link: https://www.ebay.it/usr/unabamboladalgrandecuore.

Il progetto vede anche la partecipazione dei Comuni di Correggio e Sant’Ilario d’Enza, così come di alcune attività commerciali dei comuni di Scandiano, Quattro Castella e Rubiera.

Facebook: Unabamboladalgrandecuore – per info: 3806578453