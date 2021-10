A Gombola di Polinago, sulla strada provinciale 23, proseguono i lavori di ripristino del ponte sul torrente Rossenna; da domani mercoledì 13 ottobre, verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, per consentire un intervento di rifacimento dei giunti di dilatazione della struttura e degli scoli idrici. La limitazione al transito sarà attiva solo nelle ore diurne, limitatamente ai giorni necessari alla realizzazione dell’intervento di ripristino.

Eseguito dalla ditta Pro Service costruzioni di Modena, l’intervento complessivo sul ponte di Gombola prevede il ripristino delle parti degradate e il consolidamento strutturale.

Realizzato dalla Provincia nel 1946, in sostituzione di un ponte in pietra distrutto durante la guerra, il ponte sul torrente Rossenna è costituito da un arco in calcestruzzo armato di lunghezza di circa 35 metri.

Il ponte è stato oggetto di un restauro strutturale nel 1998 e di altri lavori di manutenzione con l’installazione di nuove barriere guard-rail.

L’intervento fa parte del piano straordinario della Provincia sui ponti lungo le strade provinciali con un investimento complessivo di oltre venti milioni di euro.