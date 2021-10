La Giunta di Castelnovo Monti ha approvato misure straordinarie di aiuto alle famiglie, di sostegno agli utenti dei servizi scolastici e riguardanti il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani.

Spiega l’Assessore al Bilancio, Daniele Valentini: “Si tratta di una serie di provvedimenti per sostenere la comunità in questa fase di ripartenza, in cui però permangono difficoltà economiche. I cittadini che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) vedranno completamente azzerata la retta per i mesi di settembre e ottobre 2021. Aiuti sono destinati anche alle famiglie con bambini e ragazzi. Per la scuola dell’infanzia statale è stato disposto l’azzeramento della retta per i mesi di settembre e ottobre 2021 per le famiglie con ISEE pari o inferiore a 18.000 euro, e il dimezzamento per le famiglie con ISEE superiore a 18.000 euro.

Per quanto riguarda il costo dei pasti, per la scuola dell’infanzia statale e le scuole elementari è stato disposto l’azzeramento per i mesi di settembre e ottobre per le famiglie con ISEE pari o inferiore a 6.200 euro e il dimezzamento per le famiglie con ISEE superiore a 6.200 euro”.

Prosegue Valentini: “A queste misure devono essere aggiunte quelle già approvate in precedenza, e che stanno avendo ora le ricadute concrete sulle famiglie, come ad esempio la scontistica sulla Tariffa Rifiuti. Per quanto riguarda le utenze domestiche, a seguito di un proficuo lavoro svolto assieme ai rappresentanti territoriali delle sigle sindacali, abbiamo attivato agevolazioni per i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare è prevista la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa 2021 per i nuclei familiari residenti con Isee non superiore a 8.265 euro, e una riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari residenti con Isee superiore ad 8.265 euro e fino a 12.500 euro. Sconti che verranno applicati nella bolletta di fine anno. Per quanto riguarda le utenze non domestiche siamo riusciti anche quest’anno a prevedere sconti sulla tariffa dei rifiuti sostenendo oltre 250 attività presenti nel Comune.

La misura è rivolta a quelle utenze non domestiche che sono state duramente colpite dalla pandemia. In particolare abbiamo previsto uno sconto pari al 25% della tariffa annuale per i negozi, per coloro i quali svolgono l’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Per tutte le attività legate al mondo della ristorazione e dell’ospitalità (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, caffè, palestre, alberghi con e senza ristoranti) lo sconto è pari al 50%. Tale scontistica è già stata applicata nella bolletta di settembre.

Si viene così a delineare anche per il 2021 un quadro di misure straordinarie, per un importo di oltre 350.000 euro, che ci hanno permesso di venire incontro ad un’ampia platea della popolazione, in particolare alle situazioni maggiormente fragili e maggiormente colpite dalla pandemia.

Tentando di fare un quadro complessivo degli aiuti messi in campo dal comune in questo anno e mezzo di pandemia, oltre a quanto appena annunciato, ricordo i 400.000 euro investiti nel 2020 per lo sconto TARI a oltre 800 attività produttive; il dimezzamento dell’Imu agricola realizzata nel 2020 rifinanziato nel 2021; i buoni spesa ricevuti dallo Stato oltre alle varie agevolazioni Imu previste dal Governo e l’eliminazione della addizionale comunale Irpef per i redditi fino a 10.000 euro annui. In totale un valore complessivo di quasi 1,4 milioni di euro erogati a imprese e famiglie residenti nel comune di Castelnovo”.