Poco dopo le 7.30 di oggi, 11 ottobre, i carabinieri della stazione di Gualtieri, su input della Centrale Operativa della Compagnia di Reggio Emilia allertata dal gestore, sono intervenuti a Budrio di Correggio, lungo la provinciale, dove era stato segnalato un furto all’interno del distributore di benzina a insegna Agip.

Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, introdottisi fraudolentemente nelle pertinenze della stazione di servizio, avevano forzato la colonnina bancomat del self service contenente la cassa dei pagamenti, asportando il danaro contenuto ammontante ad alcune migliaia di euro in corso di esatta quantificazione. I carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.