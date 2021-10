Sarà una domenica all’insegna della natura e della cultura quella in arrivo a Castelfranco Emilia. Per l’intera giornata sarà infatti possibile scoprire la bellezza dell’Oasi di Manzolino e Bosco Albergati attraverso iniziative di cultura, spettacoli, natura e buon cibo per tutta la famiglia.

Durante la mattinata è in programma una visita guidata per scoprire le bellezze dell’Oasi, poi seguirà un pranzo con un menù dedicato per scoprire gli antichi sapori dei piatti della tradizione insieme a Luca Cesari. Nel pomeriggio sono invece in programma attività libere per adulti e bambini, con visite guidate, spettacolo di burattini e incontro a cura del prof. Giuseppe Nerilli dell’Ist. Lazzaro Spallanzani. Non solo. Per l’intera giornata sarà possibile apprezzare anche la mostra fotografica “Oasi: luci, colori e suggestioni di un mondo da scoprire” a cura di Fotoclub Studio’s 983 Aps.

“Questa importante iniziativa – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Castelfranco Emilia Valentina Graziosi – è il frutto di un percorso iniziato nei mesi scorsi che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro composto dal Consorzio della Bonifica Burana, dai referenti tecnici del Giapp (Gruppo intercomunale per la Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura), dall’Ente comunale e dalle Associazioni e realtà territoriali interessate alla valorizzazione dell’Oasi faunistica di Manzolino. Dopo le visite naturalistiche e agli impianti idraulici organizzate nel periodo estivo, l’evento di domenica mira al coinvolgimento di un pubblico più ampio, in particolare delle famiglie, poiché ci sono attività e momenti pensati per i più piccoli: animazioni e burattini, oltre all’esposizione fotografica curata dal Fotoclub di Manzolino. L’Associazione La Città degli Alberi, quindi, è riuscita a dare vita ad un’iniziativa corale, coinvolgendo tante realtà ed Istituzioni, accomunate dalla volontà di valorizzare le bellezze naturalistiche del nostro territorio facendolo conoscere ad un numero sempre maggiore di persone”.

Per informazioni e prenotazioni sulla mostra, è disponibile il numero 334/8862557. Per accedere è necessario il Green pass.

Sempre questa domenica, ma a Villa Sorra, è in programma una nuova visita guidata al Giardino Storico. La visita sarà condotta da docenti dell’Università di Bologna, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari Università di Bologna. Per l’occasione i visitatori verranno omaggiati di un opuscolo illustrativo di Villa Sorra. La partecipazione è gratuita, i posti disponibili sono solo 30 con prenotazione all’indirizzo: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it. Ritrovo presso la Villa.