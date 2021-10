Nell’ambito dell’intensa attività di manutenzione di ponti, viadotti e cavalcavia che la Provincia di Reggio Emilia – ora che, dopo i pesanti tagli subiti dall’ente a partire dal 2015, stanno almeno parzialmente riprendendo i finanziamenti – sta realizzando, nel corso della prossima settimana altri due manufatti della Sp 37, in comune di Albinea, saranno sottoposti ad ispezioni finalizzate a futuri interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta dei ponti sul rio Groppo e sul rio Lavacchiello, entrambi sulla Pedemontana che da Albinea porta a Chiozza di Scandiano. Nelle giornate di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 ottobre – dalle 8,30 alle 17,30 – nel tratto di circa 1.300 metri compreso tra i due ponti si viaggerà pertanto a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/k. I provvedimenti sono necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle condizioni di lavoro durante l’esecuzione di prove da parte della ditta Experimentations srl di Corciano di Perugia.

Sempre sulla Sp 37, in località Borzano di Albinea, la Provincia sta ultimando il complesso intervento che da diversi mesi sta interessando il ponte sul torrente Lodola: due lotti di consistenti lavori, per un importo complessivo di 870.000 euro finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedono il consolidamento ed il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in alveo, nonché il rifacimento del piano viabile e dei guard-rail.